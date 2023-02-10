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БРЕСТСКИЕ ВЛАСТИ ГОТОВЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА ВЫСТАВКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ В 2023 ГОДУ
13:23 10.02.2023
Решением Брестского облисполкома № 50 от 30 января 2023 г. утвержден перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах в 2023 году, расходы на участие в которых будут возмещаться за счет средств областного бюджета.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предусматривается возмещение до 50% организационных расходов предприятий - участников международных специализированных выставок (ярмарок). Такую поддержку организации могут получить один раз в течение года.
На компенсацию могут рассчитывать местные предприятия без ведомственной подчиненности. На эти цели из средств областного бюджета предусмотрено выделить Br270 тыс.
Как сообщает СЭЗ «Брест», предварительно о своем намерении участвовать в зарубежных выставочных мероприятиях заявили порядка 20 организаций.
Перечень международных специализированных выставок (ярмарок) составлен с учетом пожеланий местных производителей товаров, работ и услуг.
Так, ближайшие зарубежные поездки планируются уже в конце февраля - на 39-ю выставку одежды, свадебной моды и аксессуаров в Москве и 28-ю специализированную выставку Gulfood 2023 в Дубае (ОАЭ).
В марте планируется участие в двух московских выставках - Wedding Fashion Moscow и HouseHold Expo весна - 2023.
В списке также 27-я Ташкентская международная выставка «Здравоохранение - TIHE 2023», международная выставка продуктов питания и напитков, технологий пищевой промышленности CNR Food Istanbul в Турции и другие выставочные мероприятия.
Решение Брестского облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.
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