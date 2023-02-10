Решением Брестского облисполкома № 50 от 30 января 2023 г. утвержден перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах в 2023 году, расходы на участие в которых будут возмещаться за счет средств областного бюджета.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предусматривается возмещение до 50% организационных расходов предприятий - участников международных специализированных выставок (ярмарок). Такую поддержку организации могут получить один раз в течение года.

На компенсацию могут рассчитывать местные предприятия без ведомственной подчиненности. На эти цели из средств областного бюджета предусмотрено выделить Br270 тыс.

Как сообщает СЭЗ «Брест», предварительно о своем намерении участвовать в зарубежных выставочных мероприятиях заявили порядка 20 организаций.

Перечень международных специализированных выставок (ярмарок) составлен с учетом пожеланий местных производителей товаров, работ и услуг.

Так, ближайшие зарубежные поездки планируются уже в конце февраля - на 39-ю выставку одежды, свадебной моды и аксессуаров в Москве и 28-ю специализированную выставку Gulfood 2023 в Дубае (ОАЭ).

В марте планируется участие в двух московских выставках - Wedding Fashion Moscow и HouseHold Expo весна - 2023.

В списке также 27-я Ташкентская международная выставка «Здравоохранение - TIHE 2023», международная выставка продуктов питания и напитков, технологий пищевой промышленности CNR Food Istanbul в Турции и другие выставочные мероприятия.

Решение Брестского облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.