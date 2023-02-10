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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ В ЖИЛЫХ ДОМАХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ С РЕНТГЕН-АППАРАТАМИ


12:05 10.02.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 26 мая 2008 г. № 97 «О внесении изменений и дополнений в санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа вносятся изменения в части требований к размещению стоматологических кабинетов, оснащенных рентген-аппаратом, в жилых домах.

В частности, постановлением предусматривается, что дентальные рентгеновские аппараты, работающие с рентгеновской пленкой, в том числе ортопантомографы, аппараты панорамной рентгенографии разрешается размещать только в: рентгеновском отделении (кабинете) организации здравоохранения, расположенной в отдельно стоящем здании; общественном здании; пристройке к жилому дому; встроенно-пристроенном помещении жилого здания, если смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 февраля 2023 г.
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