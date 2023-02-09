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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН


11:12 10.02.2023

Правительство Беларуси ограничило уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Соответствующее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и предусматривает расширение перечня товаров, на которые установлено регулирование цен.

Устанавливаются предельные максимальные надбавки импортера и оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на: транспортные средства, машины и оборудование, запасные части (за исключением бывших в употреблении), ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных, семена, шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый.

Документом также вводится установление норматива рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары.

В рамках обязательств импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары устанавливается, что размер применяемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров.

«Постановление позволит исключить возможность необоснованного завышения цен на приобретаемые сельскохозяйственными производителями указанные товары», - говорится в комментарии.
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