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МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
14:33 09.02.2023
Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 123 от 21 декабря 2022 года утвержден клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) со стенозом аортального клапана при оказании медицинской помощи в стационарных условиях».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, клинический протокол содержит систематизированные современные подходы к диагностике и лечению аортального стеноза у взрослых. До настоящего времени актуальный клинический протокол диагностики и лечения пациентов (взрослое население) со стенозом аортального клапана при оказании медицинской помощи в стационарных условиях отсутствовал.
«Реализация норм клинического протокола будет способствовать применению в практическом здравоохранении современных методов диагностики и лечения пациентов (взрослое население) со стенозом аортального клапана при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, разработанных с учётом клинических рекомендаций, медицинских технологий и лекарственных средств, обладающих доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью», - отметили в пресс-службе.
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