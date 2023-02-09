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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ТИПОВЫЕ ШТАТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

13:40 09.02.2023 Постановлением Министерства спорта и туризма. № 2 от 16 января 2023 года установлены типовые штаты туристических информационных центров в форме государственных учреждений. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, штат включает директора, начальника отдела, специалиста по туризму, бухгалтера. Численность штата туристических информационных центров зависит от места их расположения и количества проживающего в населенном пункте населения. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.