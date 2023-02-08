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МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНПРОЦЕДУР


10:26 09.02.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен с целью снижения административной нагрузки на субъектов хозяйствования, сокращения количества документов, ими представляемых, дальнейшей цифровизации административных процедур и обеспечения оптимального взаимодействия плательщиков и налоговых органов.

Документом планируется перевод в электронную форму административных процедур, осуществляемых налоговыми органами, в отношении субъектов хозяйствования по подпункту 22.7.2 пункта 22.7, подпунктам 22.8.3 и 22.8.4 пункта 22.8 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г. (единый перечень).

В частности, проектом предусматривается внесение изменений в:

Положение об акцизных марках для маркировки алкогольных напитков, произведенных на территории Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета министров № 618 от 28 апреля 2008 г., Положение об акцизных марках для маркировки табачных изделий, произведенных на территории Беларуси, утвержденное постановлением Совета министров № 1610 от 28 октября 2008 г., в части исключения обязанности субъектов хозяйствования по представлению оригиналов (копий) документов по административной процедуре, установленной подпунктом 22.7.2 пункта 22.7 единого перечня;

Инструкцию о порядке реализации, учета, использования, гашения, возврата и уничтожения контрольных знаков, маркировки ими сопроводительных документов, зачета и (или) возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости возвращенных неиспользованных контрольных знаков, утвержденную постановлением Совета министров № 1229 от 4 ноября 2005 г., в части исключения обязанности субъектов хозяйствования по представлению оригиналов (копий) документов по административной процедуре, установленной подпунктом 22.8.3 пункта 22.8 единого перечня;

Инструкцию о порядке внесения денежных средств в республиканский бюджет, их зачета и (или) возврата, предоставления банковской гарантии и исполнения обязательств по ней, утвержденную постановлением Совета министров № 1215 от 2 ноября 2005 г., в части исключения обязанности субъектов хозяйствования по представлению оригиналов (копий) документов по административной процедуре, установленной подпунктом 22.8.4 пункта 22.8 единого перечня.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения с 9 по 19 февраля 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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