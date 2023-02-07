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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ


12:17 08.02.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 4 ноября 2016 г. № 96 «О требованиях к правилам внутреннего контроля».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ разработан в целях совершенствования условий осуществления деятельности профессиональными участниками рынка ценных бумаг при выполнении ими требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

Изменения, вносимые в постановление № 96, направлены на улучшение системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ для обеспечения надлежащей проверки клиентов, их представителей, иных участников финансовых операций.

В частности, изменения предусматривают порядок проведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг процедуры удаленной идентификации клиентов, в том числе нерезидентов, без их личного присутствия.

Для идентификации клиентов может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с клиентом в сети Интернет.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения с 8 по 18 февраля 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 38»).
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