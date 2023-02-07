Постановлением Министерства здравоохранения № 128 от 30 декабря 2022 г. Утвержден новый клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам с резус-иммунизацией и другими формами изоиммунизации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, клинический протокол содержит общие требования к объему оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях женщинам с резус-иммунизацией и другими формами изоиммунизации.

Действовавший ранее клинический протокол утратил актуальность в связи с появлением новых методов диагностики и лечения, разработанных с учётом современных клинических руководств (рекомендаций), с применением медицинских технологий и лекарственных средств, обладающих доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью.

Реализация норм нового клинического протокола будет способствовать их применению в практическом здравоохранении.