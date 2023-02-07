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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2023 ГОД


09:27 08.02.2023

Лукашенко указом № 26 от 7 февраля 2023 года утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год, сообщает его пресс-служба.

В рамках Государственной инвестиционной программы в текущем году предусматриваются проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.

На финансирование включенных в программу объектов предусмотрено почти Br1,15 млрд, из них Br891 млн (78%) - на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.

В соответствии с программой в 2023 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 23 объектов, в том числе трех путепроводов в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, трех детских домов семейного типа в Полоцке, Бобруйске и Бешенковичах, двух больниц в Бресте и Пинске.
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