|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2023 ГОД
09:27 08.02.2023
Лукашенко указом № 26 от 7 февраля 2023 года утвердил Государственную инвестиционную программу на 2023 год, сообщает его пресс-служба.
В рамках Государственной инвестиционной программы в текущем году предусматриваются проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию.
На финансирование включенных в программу объектов предусмотрено почти Br1,15 млрд, из них Br891 млн (78%) - на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Обеспечение правопорядка", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья" и других.
В соответствии с программой в 2023 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 23 объектов, в том числе трех путепроводов в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, трех детских домов семейного типа в Полоцке, Бобруйске и Бешенковичах, двух больниц в Бресте и Пинске.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2023
Курсы в банках
на 08.02.2023
Конвертация в банках
на 08.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте