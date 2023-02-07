Постановлением Министерства здравоохранения № 16 от 27 января 2023 г. утвержден перечень стратегически важных лекарственных препаратов дополняется новыми группами, подгруппами анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств (код АТХ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в утвержденный постановлением Перечень включаются коды АТХ комбинированных лекарственных препаратов: G04CA52, C10BA09, С09ВВ07. Комбинированные лекарственные препараты при наличии полного объема доказательств их качества, эффективности и безопасности применяются с целью улучшения клинических исходов у пациентов.

В перечень также включаются группы АТХ для лекарственных препаратов, планируемых к освоению отечественными фармацевтическими предприятиями в 2023-2026 гг.: A02BC A07E, A16AA, C01B, C03DA, C08CA, C09DB, C09DX, M01A, M04AA, N02С, N05BA, N05CM, R06AX.

Разработка и освоение производства новых востребованных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов осуществляется в рамках перечня перспективных импортозамещающих лекарственных препаратов, планируемых к разработке и освоению отечественными фармацевтическими предприятиями.