На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении и введении в действие Инструкций».

Как сообщает Национальный правовой Интернет-портал, проектом постановления утверждаются следующие инструкции:

о порядке функционирования Фонда технологических и типовых технологических карт;

о составе, содержании, порядке разработки, согласования и утверждения технологических и типовых технологических карт при производстве строительно-монтажных работ.

Документ позволит:

обеспечить строительную отрасль нормами, позволяющими принимать обоснованные решения по организации и использованию современных средств механизации строительно-монтажных работ, способствующими повышению производительности и качества строительно-монтажных работ, внедрению новых технологий с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды при производстве данных работ;

разрабатывать и применять субъектами хозяйствования актуальные технологические и типовые технологические карты для обеспечения эффективной и безопасной организации труда при выполнении строительно-монтажных работ;

своевременно актуализировать действующие нормативы расхода ресурсов при определении сметной стоимости строительства объектов;

обеспечить условия формирования и ведения Фонда технологических и типовых технологических карт для обеспечения субъектов хозяйствования полной, достоверной и своевременной информацией о зарегистрированных технологических и типовых технологических картах;

идентифицировать технологические и типовые технологические карты, применяемые на объектах строительства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 февраля 2023 г.