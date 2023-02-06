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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСКОМИТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ БЕЛАРУСИ РЕОРГАНИЗУЮТ
09:44 07.02.2023
Лукашенко 6 февраля подписал указ № 24 "О совершенствовании системы Государственного комитета судебных экспертиз", сообщает его пресс-служба.
Документ предусматривает реорганизацию ряда межрайонных отделов Государственного комитета судебных экспертиз путем присоединения к ним малочисленных отделов, что позволит увеличить количество штатных должностей судебных экспертов.
«Организационно-штатные мероприятия направлены на более рациональное использование имеющихся ресурсов, расширение экспертных возможностей региональных подразделений, обеспечение проведения большего числа экспертиз по территориальному принципу», - говорится в комментарии к документу.
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