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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА Ж/Д ТРАНСПОРТА
18:00 06.02.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка Устава железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденного постановлением правительства № 1196 от 2 августа 1999 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления разработан в целях:
выполнения поручений правительства по реализации ранее одобренных им подходов по вопросам развития парка универсальных вагонов у национального (общесетевого) перевозчика и парков вагонов у субъектов хозяйствования Республики Беларусь (грузоотправителей, грузополучателей, операторов вагонов), в соответствии со спецификой и специализацией производимой продукции, а также по установлению ответственности грузополучателя путем взимания неустойки за задержку контейнеров с грузом в местах общего пользования железнодорожной станции назначения по причинам, зависящим от грузополучателя;
создания механизма для своевременного обеспечения потребностей субъектов хозяйствования Республики Беларусь в железнодорожных перевозках, внедрения системы долгосрочного планирования спроса на железнодорожные перевозки;
совершенствования положений Устава железнодорожного транспорта общего пользования с учетом практики применения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 февраля 2023 г.
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