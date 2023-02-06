На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка Устава железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденного постановлением правительства № 1196 от 2 августа 1999 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления разработан в целях:

выполнения поручений правительства по реализации ранее одобренных им подходов по вопросам развития парка универсальных вагонов у национального (общесетевого) перевозчика и парков вагонов у субъектов хозяйствования Республики Беларусь (грузоотправителей, грузополучателей, операторов вагонов), в соответствии со спецификой и специализацией производимой продукции, а также по установлению ответственности грузополучателя путем взимания неустойки за задержку контейнеров с грузом в местах общего пользования железнодорожной станции назначения по причинам, зависящим от грузополучателя;

создания механизма для своевременного обеспечения потребностей субъектов хозяйствования Республики Беларусь в железнодорожных перевозках, внедрения системы долгосрочного планирования спроса на железнодорожные перевозки;

совершенствования положений Устава железнодорожного транспорта общего пользования с учетом практики применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 февраля 2023 г.