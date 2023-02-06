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УСТАНОВЛЕНЫ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТРАНСПОРТА
13:54 06.02.2023
Постановлением Минтранса №3 от 19 января 2023 года установлены формы разрешений на международные перевозки через Беларусь для зарубежного транспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документом установлены формы разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом и автотранспортом «Турция (тип A)», «Турция (тип B)» и «Турция (тип C)». Помимо этого, установлены формы многократных разрешений на международную перевозку грузов автотранспортом «Германия», «Нидерланды», «Франция», а также разрешений на международную нерегулярную перевозку пассажиров автобусами.
Также утверждена инструкция, которой определен порядок заполнения и использования разрешений на проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по территории Беларуси.
Разрешение на перевозку грузов и пассажиров действительно только для выполнения международных перевозок автомобильным транспортом и не дает права на выполнение внутриреспубликанских автомобильных перевозок транспортом иностранных государств.
Передача разрешения на перевозку грузов и пассажиров третьим лицам не допускается.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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