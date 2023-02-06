Постановлением Минтранса №3 от 19 января 2023 года установлены формы разрешений на международные перевозки через Беларусь для зарубежного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документом установлены формы разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом и автотранспортом «Турция (тип A)», «Турция (тип B)» и «Турция (тип C)». Помимо этого, установлены формы многократных разрешений на международную перевозку грузов автотранспортом «Германия», «Нидерланды», «Франция», а также разрешений на международную нерегулярную перевозку пассажиров автобусами.

Также утверждена инструкция, которой определен порядок заполнения и использования разрешений на проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по территории Беларуси.

Разрешение на перевозку грузов и пассажиров действительно только для выполнения международных перевозок автомобильным транспортом и не дает права на выполнение внутриреспубликанских автомобильных перевозок транспортом иностранных государств.

Передача разрешения на перевозку грузов и пассажиров третьим лицам не допускается.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.