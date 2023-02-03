Постановлением Совета министров № 85 от 31 января 2023 г. утверждены правила технической эксплуатации автозаправочных станций (АЗС)

Правилами устанавливаются требования к технической эксплуатации всех типов автозаправочных станций, предназначенных для приема, хранения и заправки наземных транспортных средств жидкими нефтепродуктами (автомобильные бензины и топливо дизельное), в том числе для осуществления розничной торговли нефтепродуктами.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, требования правил являются обязательными для юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию АЗС на территории Беларуси, независимо от форм собственности.

Режим работы АЗС устанавливается владельцем АЗС.

В каждой организации, эксплуатирующей АЗС, должна быть в наличии следующая документация:

схема технологических трубопроводов АЗС;

паспорта на резервуары для хранения нефтепродуктов (далее – резервуары);

градуировочные таблицы на резервуары;

журнал технического обслуживания и ремонта оборудования;

журнал учета расхода электроэнергии (допускается ведение в электронном виде);

журнал осмотра заземляющих устройств оборудования;

журнал учета поступивших нефтепродуктов (допускается ведение в электронном

виде);

книга приема-сдачи дежурств (смен);

прейскуранты розничных цен на нефтепродукты;

график проведения зачистки, составления градуировочных таблиц на резервуары,

диагностирования резервуаров;

протоколы измерений базовой высоты резервуаров;

график периодической метрологической оценки средств измерений;

график технического обслуживания и ремонта оборудования;

протоколы измерений сопротивлений заземляющих устройств;

журнал технической эксплуатации зданий.

Владелец АЗС определяет место хранения документации, лиц, ответственных за ее ведение, а также обеспечивает контроль за соблюдением порядка хранения и ведения такой документации.

При осуществлении операций по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов на АЗС должны быть соблюдены требования по обеспечению пожарной безопасности и обеспечено сохранение качества нефтепродуктов.

При эксплуатации АЗС должны выполняться природоохранные требования, определенные законодательством, в том числе ТНПА, в области охраны окружающей среды. Производственная деятельность АЗС не должна приводить к загрязнению окружающей природной среды (воздуха, поверхностных вод, почвы) вредными веществами выше допустимых норм.

В постановлении оговариваются требования к оборудованию АЗС, приему и хранению нефтепродуктов, а также к их отпуску.

Документом также утверждены правила технической эксплуатации складов хранения нефтепродуктов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.