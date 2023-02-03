ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ


10:24 06.02.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются:

общественные отношения, связанные с совершенствованием функционирования механизма транспортных и иных документов, необходимых для осуществления межстранового электронного документооборота в рамках развития взаимной торговли с Российской Федерацией и другими государствами-членами ЕАЭС;

определение порядка действий EDI-провайдеров по приему и передаче транспортных и иных документов;

установление дополнительных требований к EDI-провайдерам и юридическим лицам, намеревающимся осуществлять деятельность в качестве EDI-провайдера.

Документом предусматривается урегулирование следующих вопросов:

подтверждение целостности и подлинности в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС;

установление обязательных реквизитов, подлежащих заполнению в транспортных и иных документах;

определение порядка действий EDI-провайдеров по приему и передаче названных транспортных и иных документов, осуществлению контроля за их соответствием установленным форматам, а также заполнению в них необходимых сведений.

Одновременно, учитывая практику функционирования механизма электронного документооборота, а также ввиду роста числа субъектов хозяйствования, вовлеченных в электронный документооборот, в целях повышения квалифицированности и качества оказываемых EDI-провайдерами услуг, проектом постановления предусматривается:

уточнение порядка лишения EDI-провайдера аттестата при выявлении несоблюдения им предъявляемых требований;

установление необходимости проведения оценки юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве EDI-провайдера, на соответствие предъявляемым требованиям как обязательного условия для выдачи аттестата.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения с 4 по 13 февраля 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

73
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2023
валюта курс
EUR 2.9380
USD 2.6870
RUB 3.8188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0104
USD 2.6870 +0.0118
RUB 3.8188 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9000 2.9090
USD 2.6892 2.6980
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 75.7000 101.0000
USD/RUB 70.5000 94.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте