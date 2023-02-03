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МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ
10:24 06.02.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 940».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются:
общественные отношения, связанные с совершенствованием функционирования механизма транспортных и иных документов, необходимых для осуществления межстранового электронного документооборота в рамках развития взаимной торговли с Российской Федерацией и другими государствами-членами ЕАЭС;
определение порядка действий EDI-провайдеров по приему и передаче транспортных и иных документов;
установление дополнительных требований к EDI-провайдерам и юридическим лицам, намеревающимся осуществлять деятельность в качестве EDI-провайдера.
Документом предусматривается урегулирование следующих вопросов:
подтверждение целостности и подлинности в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС;
установление обязательных реквизитов, подлежащих заполнению в транспортных и иных документах;
определение порядка действий EDI-провайдеров по приему и передаче названных транспортных и иных документов, осуществлению контроля за их соответствием установленным форматам, а также заполнению в них необходимых сведений.
Одновременно, учитывая практику функционирования механизма электронного документооборота, а также ввиду роста числа субъектов хозяйствования, вовлеченных в электронный документооборот, в целях повышения квалифицированности и качества оказываемых EDI-провайдерами услуг, проектом постановления предусматривается:
уточнение порядка лишения EDI-провайдера аттестата при выявлении несоблюдения им предъявляемых требований;
установление необходимости проведения оценки юридического лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве EDI-провайдера, на соответствие предъявляемым требованиям как обязательного условия для выдачи аттестата.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения с 4 по 13 февраля 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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