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СОВМИН УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
10:50 03.02.2023
Постановлением Совета министров № 82 от 31 января 2023 г. скорректировано Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной безопасности. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 5 августа 2016 г. № 614 «О вопросах экспертизы промышленной безопасности».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, скорректированы требования, которые предъявляются к претендентам на получение удостоверения эксперта в области промышленной безопасности при первичном прохождении аттестации.
Так, обязательными условиями в этом случае являются:
для эксперта в области промышленной безопасности – прохождение стажировки претендентом под руководством работника Госпромнадзора – эксперта в области промышленной безопасности, имеющего стаж работы не менее пяти лет в заявленной области аттестации, с принятием участия в проведении не менее трех экспертиз промышленной безопасности (технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования данных объектов) в заявленной области аттестации;
для эксперта в области промышленной безопасности, проводящего техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности в отношении объектов, имеющих специфику военного применения, – прохождение претендентом стажировки под руководством должностного лица управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил – эксперта в области промышленной безопасности в заявленной области аттестации с принятием участия в проведении экспертизы промышленной безопасности (не менее трех технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования данных объектов) в заявленной области аттестации.
Также правовым актом уточнены:
порядок действий в случае:
изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) эксперта в области промышленной безопасности;
утери (порчи) удостоверения;
перечень областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности.
Постановление вступает в силу с 3 февраля 2023 г.
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