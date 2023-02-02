Постановлением Совета министров № 82 от 31 января 2023 г. скорректировано Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной безопасности. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 5 августа 2016 г. № 614 «О вопросах экспертизы промышленной безопасности».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, скорректированы требования, которые предъявляются к претендентам на получение удостоверения эксперта в области промышленной безопасности при первичном прохождении аттестации.

Так, обязательными условиями в этом случае являются:

для эксперта в области промышленной безопасности – прохождение стажировки претендентом под руководством работника Госпромнадзора – эксперта в области промышленной безопасности, имеющего стаж работы не менее пяти лет в заявленной области аттестации, с принятием участия в проведении не менее трех экспертиз промышленной безопасности (технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования данных объектов) в заявленной области аттестации;

для эксперта в области промышленной безопасности, проводящего техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности в отношении объектов, имеющих специфику военного применения, – прохождение претендентом стажировки под руководством должностного лица управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил – эксперта в области промышленной безопасности в заявленной области аттестации с принятием участия в проведении экспертизы промышленной безопасности (не менее трех технических освидетельствований потенциально опасных объектов – для претендентов, аттестуемых на проведение технического освидетельствования данных объектов) в заявленной области аттестации.

Также правовым актом уточнены:

порядок действий в случае:

изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) эксперта в области промышленной безопасности;

утери (порчи) удостоверения;

перечень областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности.

Постановление вступает в силу с 3 февраля 2023 г.