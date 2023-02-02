Министерство сельского хозяйства и продовольствия изменило предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам. Это регламентируется постановлением ведомства от 1 февраля 2023 года №19, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, страны ЕАЭС (кроме России), страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС), страны вне СНГ (кроме Грузии).

Согласно документу, свежие, охлажденные или замороженные туши или полутуши молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать во все страны дешевле $4,2 за кг, а от взрослого КРС - в Россию, страны ЕАЭС (кроме России), СНГ (кроме ЕАЭС) и Грузию дешевле $4 за кг. В остальные государства стоимость экспорта будет не ниже $3,9 за кг.

Также скорректирована стоимость сухого обезжиренного молока для стан ЕАЭС(кроме России), СНГ (кроме стран ЕАЭС) и Грузии. Предельная минимальная цена теперь составляет $3,05 за кг.

Постановление вступило в силу с 2 февраля.