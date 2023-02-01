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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЮРЛИЦАМ И ИП РАСХОДОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ НА 2023 ГОД
11:53 02.02.2023
Постановлением Совет министров № 84 от 31 января 2023 г. установлен размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров и упаковки на 2023 год.
Как сообщает Национальный правовой портал, размер компенсации юрлицам и ИП расходов:
по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования или обезвреживания этих отходов:
Br150 за тонну отходов бумаги и картона;
Br240 за тонну отходов стекла;
Br250 за тонну ПЭТ-бутылок;
Br150 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);
по сбору отходов, полученных в результате сортировки коммунальных отходов или собранных в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, при условии использования или обезвреживания этих отходов:
Br150 за тонну отходов бумаги и картона;
Br240 за тонну отходов стекла;
Br150 за тонну ПЭТ-бутылок;
Br150 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок);
по сбору отходов, полученных вышеуказанными способами, при условии использования или обезвреживания этих отходов:
Br625 за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);
Br725 за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);
Br815 за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);
Br100 за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;
Br160 за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;
Br1,10 за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;
Br0,83 за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;
Br5500 рублей за тонну отработанных элементов питания (батареек).
Правовым актом также определены и размеры других компенсаций в сфере обращения с отходами.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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