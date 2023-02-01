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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
09:57 02.02.2023
Постановлением Совмина №713(2) от 1 февраля 2023 года внесены очередные изменения в систему государственного регулирования цен, которые вступают в силу со 2 февраля.
Как сообщает Telegram-канал правительства, изменения касаются распределения административной нагрузки между государственными органами, при подтверждении экономической целесообразности уточнение подходов при формировании цен, снятие неясностей и разночтений.
В частности, документом «уточнены подходы к осуществлению административных процедур»:
расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в случаях:
отмены скидок при условии, что применяемая в результате отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную;
пересчета цены пропорционально весу (объему) товара;
уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера), в том числе в части установления изъятий для операций с физическими лицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным облисполкомами и Минским горисполкомом.
Кроме того, уточнен порядок включения отдельных расходов в цену.
Предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров:
для производителей и импортеров – формирование отпускных цен с учетом или без учета расходов по доставке;
для оптовой и розничной торговли – при доставке товара до розничных объектов, в том числе при поставке из собственного логистического (распределительного) склада;
для дистанционной торговли – при доставке в пункты выдачи или покупателям
Уточнены также подходы к применению курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары.
Детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной торговли.
Уточнена сфера распространения регулирования в отношении:
товаров, предназначенных для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами;
горячих напитков через торговые автоматы;
непродовольственных товаров по индивидуальным заказам физических лиц;
при реализации непродовольственных товаров в фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта торговли, получившего право продажи.
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