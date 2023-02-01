Постановлением Совмина №713(2) от 1 февраля 2023 года внесены очередные изменения в систему государственного регулирования цен, которые вступают в силу со 2 февраля.

Как сообщает Telegram-канал правительства, изменения касаются распределения административной нагрузки между государственными органами, при подтверждении экономической целесообразности уточнение подходов при формировании цен, снятие неясностей и разночтений.

В частности, документом «уточнены подходы к осуществлению административных процедур»:

расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам в случаях:

отмены скидок при условии, что применяемая в результате отмены скидки цена не будет превышать ранее согласованную;

пересчета цены пропорционально весу (объему) товара;

уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера), в том числе в части установления изъятий для операций с физическими лицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным облисполкомами и Минским горисполкомом.

Кроме того, уточнен порядок включения отдельных расходов в цену.

Предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров:

для производителей и импортеров – формирование отпускных цен с учетом или без учета расходов по доставке;

для оптовой и розничной торговли – при доставке товара до розничных объектов, в том числе при поставке из собственного логистического (распределительного) склада;

для дистанционной торговли – при доставке в пункты выдачи или покупателям

Уточнены также подходы к применению курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары.

Детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения: производителя, импортера, оптовой и розничной торговли.

Уточнена сфера распространения регулирования в отношении:

товаров, предназначенных для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами;

горячих напитков через торговые автоматы;

непродовольственных товаров по индивидуальным заказам физических лиц;

при реализации непродовольственных товаров в фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта торговли, получившего право продажи.