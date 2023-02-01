Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Национальной академии наук Беларуси № 90/9 от 12 декабря 2022 г. утверждены Правила по охране труда при работе с химическими веществами, проявляющими опасные свойства.

Как сообщает Национальный правовой портал, правила направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, выполняющих работы со (с) свинцом, таллием, дихлорэтаном, ртутью (их соединениями), эпоксидными смолами, иными химическими веществами, проявляющими опасные свойства в отношении жизни и здоровья работающего.

Согласно документу, при выполнении соответствующих работ возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих:

опасные свойства химических веществ (токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию);

повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, инструмента, материалов, заготовок;

повышенный уровень шума;

повышенный уровень вибрации;

появление в рабочей зоне взрывоопасных и пожароопасных сред;

психофизиологические перегрузки.

В числе основных требований безопасности:

выполнение работ работниками, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также медицинский осмотр;

применение систем вентиляции, а также аспирационных систем (местных вытяжных отсосов, вытяжных шкафов);

автоматизация (механизация) и герметизация технологических процессов, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе операций по транспортировке, загрузке, переливанию, перемешиванию, выгрузке, обезжириванию;

осуществление контроля за уровнями и концентрациями вредных производственных факторов;

применение средств индивидуальной защиты;

осуществление иных специальных организационных и технических мероприятий.

По информации Минтруда и соцзащиты, сведения об опасных свойствах конкретных химических веществ (их соединений) указываются в маркировке и паспорте безопасности химической продукции. В нем также содержится информация о необходимых средствах контроля за опасным воздействием веществ, средствах индивидуальной защиты, мерах первой помощи, мерах по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, иная информация.

«Ранее требования по охране труда при работе со (с) свинцом, таллием, дихлорэтаном, эпоксидными смолами регулировались самостоятельными постановлениями. В целях исключения множественности нормативных правовых актов по одному и тому же вопросу принято постановление Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2022 г. № 89 «О признании утратившими силу технических нормативных правовых актов», которым эти постановления признаны утратившими силу», – сообщили в профильном ведомстве.

Постановление вступает в силу с 30 марта 2023 г.