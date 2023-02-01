Постановлением Совета министров № 79 от 31 января 2023 г. в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на: сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $12,8 за 1 т (ранее – $16,7); прямогонный бензин –за $7 за 1 т (ранее – $9,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $3,8 за 1 т (ранее – $5).

Постановление вступило в силу с 1 февраля 2023 г.