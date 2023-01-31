Постановлением Министерства лесного хозяйства №1 от 4 января 2023 года утвержден порядок перечисления в республиканский бюджет части платежей за лесопользование.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, платежи за лесопользование в размере 50% (плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, устанавливаемой Советом министров, арендная плата за пользование участком лесного фонда), исчисленные по срокам уплаты в 2023 г лесхозами, перечисляются лесопользователями на счета главных управлений Министерства финансов по областям и Минску, открытые для зачисления платежей. Контроль за их уплатой производится налоговыми органами по месту постановки на учет лесхозов (код платежа 4007).

При реализации древесины на корню на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» перечисляется плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, в размере 50%.

Постановление вступило в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.