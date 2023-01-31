ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ


11:13 01.02.2023

Постановлением Министерства лесного хозяйства №1 от 4 января 2023 года утвержден порядок перечисления в республиканский бюджет части платежей за лесопользование.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, платежи за лесопользование в размере 50% (плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, устанавливаемой Советом министров, арендная плата за пользование участком лесного фонда), исчисленные по срокам уплаты в 2023 г лесхозами, перечисляются лесопользователями на счета главных управлений Министерства финансов по областям и Минску, открытые для зачисления платежей. Контроль за их уплатой производится налоговыми органами по месту постановки на учет лесхозов (код платежа 4007).

При реализации древесины на корню на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» перечисляется плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, в размере 50%.

Постановление вступило в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2023
валюта курс
EUR 2.8956
USD 2.6744
RUB 3.8102
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9042 +0.026
USD 2.6744 +0.0276
RUB 3.8102 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8850 2.9000
USD 2.6770 2.6820
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 76.0000 101.5000
USD/RUB 70.0000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте