Постановлением Совета министров № 32 от 13 января 2023 года урегулированы вопросы правоотношений в земельной сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, документ определяет меры по реализации закона №195-З от 18 июля 2022 года, которым в новой редакции излагается обновленный Кодекс о земле.

Правовым актом утверждено более 20 положений: о порядке изъятия и предоставления земельных участков, о порядке перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам, о порядке деления, слияния и изменения целевого назначения земельных участков, о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства и другие.

Согласно документу, граждане, ИП и юрлица, подавшие до 1 января 2023 года заявление о предоставлении земельного участка, переводе земель, земельного участка из одной категории в другую, вправе завершить данные процедуры в соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2023 года. Если после 1 января принятие решения об изъятии и предоставлении земельного участка относится к компетенции иного госоргана, осуществляющего госрегулирование и управление в области использования и охраны земель, принятие им такого решения может быть осуществлено на основании материалов по изъятию и предоставлению земельного участка, подготовленных до 1 января.

Основные положения постановления вступили в силу 29 января 2023 года и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.