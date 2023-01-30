На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 23 апреля 2015 г. № 55 «О комплексе предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий».

Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемые изменения направлены на оптимизацию комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий, сокращение сроков выполнения таких работ.

Проект предусматривает:

упрощение порядка проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства, находящихся в обращении на территории Соединенных Штатов Америки или государств – членов Европейского союза (в настоящее время «упрощенный» порядок применяется при проведении комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий медицинских изделий, обращающихся в Европейском союзе и США);

проведение инспектирования производства медицинских изделий с использованием средств дистанционного взаимодействия;

возможность использования документов качества, представляемых в регистрационное досье на медицинские изделия, содержащихся в официальных электронных реестрах нотифицированных органов и размещенных в открытом доступе.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

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