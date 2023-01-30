ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСРЕГИСТРАЦИИ МЕДИЗДЕЛИЙ


13:26 31.01.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 23 апреля 2015 г. № 55 «О комплексе предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий».

Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемые изменения направлены на оптимизацию комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий, сокращение сроков выполнения таких работ.

Проект предусматривает:

упрощение порядка проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства, находящихся в обращении на территории Соединенных Штатов Америки или государств – членов Европейского союза (в настоящее время «упрощенный» порядок применяется при проведении комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации медицинских изделий медицинских изделий, обращающихся в Европейском союзе и США);

проведение инспектирования производства медицинских изделий с использованием средств дистанционного взаимодействия;

возможность использования документов качества, представляемых в регистрационное досье на медицинские изделия, содержащихся в официальных электронных реестрах нотифицированных органов и размещенных в открытом доступе.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 января по 10 февраля 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2023
валюта курс
EUR 2.8867
USD 2.6468
RUB 3.8120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8782 +0.009
USD 2.6468 +0.0059
RUB 3.8120 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6820 2.8880
USD 2.6660 2.6700
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0830
EUR/RUB 76.0000 101.0000
USD/RUB 70.0000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте