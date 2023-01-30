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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НПА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ


11:09 31.01.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона Беларуси «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен во исполнение в целях приведения законодательства в соответствие с положениями поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, принятой в Кигали 15 октября 2016 года, и совершенствования законодательства об охране озонового слоя.

Документом предлагается:

новая систематизация и структуризация, изложение в новой редакции отдельных статей Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»;

изложение в новой редакции статьи 147 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 декабря по 6 января 2023 г.

При обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 6 комментариев.

Ознакомиться с результатами обсуждения можно здесь.
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