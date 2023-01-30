|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НПА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
11:09 31.01.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона Беларуси «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен во исполнение в целях приведения законодательства в соответствие с положениями поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, принятой в Кигали 15 октября 2016 года, и совершенствования законодательства об охране озонового слоя.
Документом предлагается:
новая систематизация и структуризация, изложение в новой редакции отдельных статей Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»;
изложение в новой редакции статьи 147 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 27 декабря по 6 января 2023 г.
При обсуждении проекта на Правовом форуме Беларуси оставлено 6 комментариев.
Ознакомиться с результатами обсуждения можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2023
Курсы в банках
на 31.01.2023
Конвертация в банках
на 31.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте