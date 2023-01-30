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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВИТЕБСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ РАЗРЕШИЛ ВЫВОЗИТЬ ПРОДУКТЫ В ЛИТВУ И ЛАТВИЮ СВЕРХ НОРМЫ ДО КОНЦА ГОДА


10:20 31.01.2023

Решением Витебского облисполкома № 25 от 23 января 2023 года физлицам разрешено до конца 2023 года вывозить в Латвию и Литву для личного потребления продукты питания сверх норм, установленных правительством.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 года № 224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Латвийскую Республику, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2023 года", - говорится в решении облисполкома, опубликованном на Национальном правовом портале.

Напомним, постановлением Совмина установлен запрет на вывоз из страны более 2 кг пшеничной муки, свыше 1 кг гречневой, рисовой, манной и овсяной круп, более килограмма макаронных изделий, соли и сахара, более 1 л растительного масла, более трех банок мясных, молочных и рыбных консервов, за исключением консервов для детского питания.
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