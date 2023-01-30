Постановлением Совета министров № 32 от 13 января 2023 г. определены меры по реализации закона от 18 июля 2022 г. № 195-З, которым в новой редакции излагается Кодекс о земле.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено 21 положение, в числе которых:

Положение о порядке изъятия и предоставления земельных участков;

Положение о порядке перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам;

Положение о порядке деления, слияния и изменения целевого назначения земельных участков;

Положение о порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства;

Положение о порядке проведения конкурса по выбору землепользователя дополнительного земельного участка;

Положение о порядке рассмотрения земельных споров Минским городским, городскими (городов областного подчинения), районными исполнительными комитетами и образования комиссий по подготовке материалов по рассмотрению земельных споров;

Положение о порядке размещения (установки) нестационарных объектов на землях общего пользования, а также земельных участках, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

Положение о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности;

Положение о порядке определения размера платы за право аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, предоставляемых в соответствии с законодательными актами без проведения аукционов на право аренды земельных участков, а также начальной цены предмета таких аукционов;

Положение о порядке и условиях внесения платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность, или платы за право аренды земельных участков в случае предоставления рассрочки;

Положение о порядке предоставления земельных участков гражданам, которые заключили договоры купли-продажи одноквартирных, блокированных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах с определенными организациями, а также единому застройщику;

Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность;

Положение о порядке выкупа земельных участков, находящихся в частной собственности, для государственных нужд.

Также внесены изменения в ряд постановлений правительства:

от 9 декабря 1992 г. № 741 «О строительстве жилых домов и других объектов социального назначения для продажи»;

от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь»;

от 20 февраля 2007 г. № 223 «О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности»;

от 30 марта 2007 г. № 407 «О некоторых вопросах, связанных со сносом жилых домов на земельных участках, изымаемых для государственных нужд»;

от 22 декабря 2007 г. № 1802 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений по самовольным постройкам и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223»;

от 30 декабря 2011 г. № 1781 «Об утверждении Положения о едином порядке учета граждан, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов».

Согласно документу, граждане, ИП и юрлица, подавшие до 1 января 2023 г. заявление о предоставлении земельного участка, переводе земель, земельного участка из одной категории в другую, вправе завершить данные процедуры в соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2023 г.

Если после 1 января 2023 г. принятие решения об изъятии и предоставлении земельного участка относится к компетенции иного госоргана, осуществляющего госрегулирование и управление в области использования и охраны земель, принятие им такого решения может быть осуществлено на основании материалов по изъятию и предоставлению земельного участка, подготовленных до 1 января 2023 г.

Основные положения постановления вступили в силу 29 января 2023 г. и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.