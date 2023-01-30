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С 19 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ В РЕЙС
15:22 30.01.2023
Постановлением министерств транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства и продовольствия № 105/123 от 6 декабря 2022 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения контроля состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, документом установлена форма журнала проведения контроля состояния водителей и определен порядок проведения контроля состояния водителей перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной автомобильной перевозки грузов.
Постановление выступает в силу с 19 февраля 2023 г.
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