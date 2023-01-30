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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТЕТ С 1 ФЕВРАЛЯ
13:40 30.01.2023
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 1 от 26 января 2023 г. на период с 1 февраля по 30 апреля 2023 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 341 рубль 48 копеек.
Это на 0,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
трудоспособное население – 377,14 рубля;
пенсионеры – 256,70 рубля;
дети в возрасте до трех лет – 217,39 рубля;
дети в возрасте от трех до шести лет – 300,03 рубля;
дети в возрасте от шести до 18 лет – 365,76 рубля.
В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2023 г. автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры пособий, надбавки к пенсиям социальные пенсии и т.д.
Перерасчетом буду охвачены более 700 тысяч получателей социальных выплат.
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