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В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ДОБАВЛЕНЫ В ЗАПРЕТНЫЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ СПИСОК
12:05 30.01.2023
Постановлением Совмина № 54 от 23 января 2023 года расширен список компаний с участием иностранных инвесторов их «недружественных» стран, продажа долей или акций которых запрещена.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, новая редакция перечня таких компаний насчитывает 1849 юридических лиц.
В предыдущей версии списка насчитывалось всего лишь 193 компании.
Следует отметить, что в приложении к постановлению есть пункты для служебного пользования.
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