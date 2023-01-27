Постановлением Совмина № 54 от 23 января 2023 года расширен список компаний с участием иностранных инвесторов их «недружественных» стран, продажа долей или акций которых запрещена.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, новая редакция перечня таких компаний насчитывает 1849 юридических лиц.

В предыдущей версии списка насчитывалось всего лишь 193 компании.

Следует отметить, что в приложении к постановлению есть пункты для служебного пользования.