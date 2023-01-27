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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ЗАРАБОТАЕТ МЕСТНЫЙ СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ


18:12 27.01.2023

Местный сбор при выезде из Беларуси с 1 февраля 2023 года водится в Брестской, Гродненской и Витебской областях.

Как сообщает Госпогранкомитет, плата взимается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин.

На территории Витебской, Гродненской и Брестской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн, зарегистрированных как в Беларуси, так и за ее пределами, установлен в размере одной базовой величины (37 белорусских рублей). Его сумма не зависит от количества пассажиров.

Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в бумажном или электронном виде в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы (в случае осуществления пограничного контроля таможенными органами, документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни).

Если индивидуальный предприниматель или организация оплатили налог со своего счета, то при выезде за границу нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.

В документе должны содержаться фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа.

Сбор уплачивается в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска.

Например, если выезд запланирован через пункт пропуска Берестовица (Гродненская область), а оплата сбора произведена в бюджет Брестской области, сбор не является уплаченным.

Оплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы при наличии отделения банка в пункте пропуска.

Органы пограничной службы рекомендуют осуществлять оплату сбора до прибытия в пункт пропуска во избежание проблем с осуществлением платежей, а также для сокращения времени пересечения границы.

Как уже сообщалось, местный сбор будет действовать с 1 февраля 2023 года по 1 января 2025 года.
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