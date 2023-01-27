Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 8 от 23 января 2023 г. тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси, проиндексированы на 9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, также предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, учитывающее прогнозируемый в Беларуси на 2023 год индекс цен производителей промышленной продукции, а также удельные тарифы (за 100 ткм) по транспортировке нефти по транзитным направлениям.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года.