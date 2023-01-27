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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕНЫ ФУНКЦИИ МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ
17:29 27.01.2023
Постановлением Совета министров № 68 от 26 января 2023 г. внесены изменения в ряд постановлений правительства, в числе которых постановление от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями в постановление № 973 предусмотрена корректировка Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь в части дополнения перечня функций, которые осуществляет данное министерство. К ним отнесены:
определение порядка учета объемов законченных возведением или реконструированных гражданами одноквартирных жилых домов и нежилых капитальных построек пятого класса сложности;
установление формы территориального паспорта законченного возведением или реконструированного гражданином одноквартирного жилого дома и нежилых капитальных построек пятого класса сложности.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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