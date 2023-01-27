Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) принимает предложения участников рекламного рынка по корректировке законодательства о рекламных играх.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, согласно пункту 40 плана подготовки проектов законодательных актов на 2023 год, утвержденного указом № 467 от 30 декабря 2022 г., на 2023 год запланировано внесение изменений в указ от 30 января 2003 г. № 51 «О проведении рекламных игр в Республике Беларусь».

«Корректировка указа № 51 обусловлена необходимостью актуализации и совершенствования правового регулирования проведения рекламных игр с учетом практики применения и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов участников рекламных игр», - пояснили в ведомстве.

Предложения по внесению изменений и дополнений в указ № 51 и обоснование необходимости их принятия, с учетом которых МАРТ будет подготовлен соответствующий проект нормативного правового акта, принимаются до 24 февраля 2023 года по электронной почте референта управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ (в теме электронного письма нужно указывать «указ № 51»).

МАРТ обращает внимание на то, что направленные предложения не будут являться обращениями граждан и юридических лиц (ответы на них направляться не будут) – сбор предложений в данной форме направлен на обеспечение оперативного получения предложений и максимально широкого участия рекламного рынка в работе по внесению изменений и дополнений в указ № 51.