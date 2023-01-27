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МИНЗДРАВ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ


14:58 27.01.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 126 от 26 декабря 2022 года изменен порядок заполнения медицинских справок о состоянии здоровья. Корректировки внесены

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, внесение изменений в постановление обусловлено необходимостью его приведения в соответствие с актуальными редакциями Кодекса Республики Беларусь об образовании, закона от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении», ведомственными актами, принятыми для реализации норм названных законов, и сложившейся практикой применения.

Постановлением расширен перечень заключений при заполнении медицинской справки о состоянии здоровья, содержащей информацию о годности (негодности) работающего по состоянию его здоровья к работам с вредными и (или) опасными условиями труда и (или) на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе.

Пересмотрены требования к заполнению медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, колесными тракторами и самоходными машинами, моторными маломерными судами с учетом актуальной редакции Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Срок действия медицинской справки о состоянии здоровья, определяющей нуждаемость в санаторно-курортном лечении увеличен с 6 месяцев до 1 года.

Определен порядок заполнения медицинских справок о состоянии здоровья по основаниям для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных предметов, определение годности к занятию видами спорта, возможности участия в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях.

Кроме того, определен порядок заполнения медицинских документов, подтверждающих оказание скорой медицинской помощи.

Также определен порядок заполнения медицинской справки о состоянии здоровья для абитуриентов, в том числе о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации с учетом медицинских противопоказаний к обучению по всем специальностям и конкретной специальности, заявленной абитуриентом.

Увеличен с 3 до 5 дней срок действия медицинской справки о состоянии здоровья, содержащей информацию о болезнях, домашнем режиме, карантине, об отсутствии контакта с инфекционными больными ребенка, посещающего учреждение общего среднего образования или учреждение дошкольного образования.

Пересмотрены подходы к заполнению медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих отсутствие (наличие) психиатрического и наркологического учета в части расширения информации, указываемой в этих справках.
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