ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ


12:59 27.01.2023

Постановлением Совмина № 56 от 24 января 2023 года утвержден порядок передачи под временное внешнее управление компаний, собственниками имущества или акционерами которых являются лица из иностранных государств, а также расширил перечень оснований для этого.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, коммерческая организация может быть передана под временное внешнее управление в случаях:

определенных в абзацах втором и третьем части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О вопросах передачи под временное внешнее управление»;

если участие в управлении деятельностью коммерческой организации собственником ее имущества фактически прекращено;

осуществления собственником имущества коммерческой организации экономически необоснованных действий, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации.

Местным властям поручено сформировать реестры коммерческих организаций, «исходя из значимости для региона (населенного пункта), масштабов производства, влияния коммерческой организации на рынок труда, наполнения бюджета и иных критериев, а также обеспечить анализ деятельности коммерческих организаций, включенных в реестры, на предмет наличия оснований для передачи под временное внешнее управление.

При этом в документе отмечается, что при наличии оснований временное внешнее управление может быть введено как в отношении коммерческой организации, включенной в реестр, так и не включенной в него.

Постановлением также утвержден порядок выплаты вознаграждения временному управляющему за счет компании, в которой введено временное управление.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 г. включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2023
валюта курс
EUR 2.8763
USD 2.6395
RUB 3.8142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8650 +0.0061
USD 2.6395 +0.0124
RUB 3.8142 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8550 2.8650
USD 2.6350 2.6430
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0870
EUR/RUB 75.0000 100.0000
USD/RUB 69.0000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте