Постановлением Совмина № 56 от 24 января 2023 года утвержден порядок передачи под временное внешнее управление компаний, собственниками имущества или акционерами которых являются лица из иностранных государств, а также расширил перечень оснований для этого.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, коммерческая организация может быть передана под временное внешнее управление в случаях:

определенных в абзацах втором и третьем части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь «О вопросах передачи под временное внешнее управление»;

если участие в управлении деятельностью коммерческой организации собственником ее имущества фактически прекращено;

осуществления собственником имущества коммерческой организации экономически необоснованных действий, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации.

Местным властям поручено сформировать реестры коммерческих организаций, «исходя из значимости для региона (населенного пункта), масштабов производства, влияния коммерческой организации на рынок труда, наполнения бюджета и иных критериев, а также обеспечить анализ деятельности коммерческих организаций, включенных в реестры, на предмет наличия оснований для передачи под временное внешнее управление.

При этом в документе отмечается, что при наличии оснований временное внешнее управление может быть введено как в отношении коммерческой организации, включенной в реестр, так и не включенной в него.

Постановлением также утвержден порядок выплаты вознаграждения временному управляющему за счет компании, в которой введено временное управление.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2025 г. включительно.