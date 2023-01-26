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В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, В КОТОРЫЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ ЗАЧИСЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОЛИМПИАД

10:15 27.01.2023 Постановлением Министерства образования № 506 от 28 декабря 2022 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 12 августа 2022 г. № 264 «О проведении университетских олимпиад». Как сообщает Национальный правовой портал, изменения коснулись перечня учреждений высшего образования Республики Беларусь и специальностей для зачисления без вступительных испытаний победителей (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад. В частности, дополнительно включены: Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия; Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины; Гродненский государственный аграрный университет; Белорусский государственный университет транспорта; расширен перечень специальностей, на которые могут зачислить в: Белорусско-Российский университет; Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий; Брестский государственный технический университет. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.