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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, В КОТОРЫЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ ЗАЧИСЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ОЛИМПИАД
10:15 27.01.2023
Постановлением Министерства образования № 506 от 28 декабря 2022 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 12 августа 2022 г. № 264 «О проведении университетских олимпиад».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменения коснулись перечня учреждений высшего образования Республики Беларусь и специальностей для зачисления без вступительных испытаний победителей (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад.
В частности, дополнительно включены:
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия;
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины;
Гродненский государственный аграрный университет;
Белорусский государственный университет транспорта;
расширен перечень специальностей, на которые могут зачислить в:
Белорусско-Российский университет;
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий;
Брестский государственный технический университет.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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