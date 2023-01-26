|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРИМЕНЯЮЩИМИ УСН ОРГАНИЗАЦИЯМИ
18:00 26.01.2023
Постановлением министерств по налогам и сборам, финансов, труда и соцзащиты и Национального статистического комитета № 35/54/75/133 от 28 ноября 2022 г. установлена форма книги учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и утверждена Инструкция о порядке ее заполнения.
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно инструкции, хозяйственные операции за отчетный период в книге учета доходов и расходов отражаются в хронологической последовательности на основе: первичных учетных документов; иных документов, подтверждающих факт совершения хозяйственной операции.
Показатели в белорусских рублях отражаются с точностью два знака после запятой.
Книга заполняется по установленной форме на бумажных носителях и (или) в электронном виде. Ее ведение в электронном виде может осуществляться в личном кабинете плательщика.
Если необходима детализация учета, то в форму книги (исключение – ее ведение в личном кабинете плательщика) организациями могут вводиться дополнительные графы, строки.
Постановление министерств по налогам и сборам, финансов, труда и соцзащиты и Национального статистического комитета от 9 января 2019 г. № 4/1/1/1 «Об установлении формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядке ее заполнения» признается утратившим силу.
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2023
Курсы в банках
на 26.01.2023
Конвертация в банках
на 26.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте