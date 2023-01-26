Постановлением министерств по налогам и сборам, финансов, труда и соцзащиты и Национального статистического комитета № 35/54/75/133 от 28 ноября 2022 г. установлена форма книги учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и утверждена Инструкция о порядке ее заполнения.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно инструкции, хозяйственные операции за отчетный период в книге учета доходов и расходов отражаются в хронологической последовательности на основе: первичных учетных документов; иных документов, подтверждающих факт совершения хозяйственной операции.

Показатели в белорусских рублях отражаются с точностью два знака после запятой.

Книга заполняется по установленной форме на бумажных носителях и (или) в электронном виде. Ее ведение в электронном виде может осуществляться в личном кабинете плательщика.

Если необходима детализация учета, то в форму книги (исключение – ее ведение в личном кабинете плательщика) организациями могут вводиться дополнительные графы, строки.

Постановление министерств по налогам и сборам, финансов, труда и соцзащиты и Национального статистического комитета от 9 января 2019 г. № 4/1/1/1 «Об установлении формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядке ее заполнения» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.