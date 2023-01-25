ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВНЕШНИХ ГОСЗАЙМОВ


14:12 26.01.2023

Постановлением Министерства финансов № 4 от 16 января 2023 г. утвержден порядок отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов.

Как сообщает Национальный правовой портал, операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в республиканском бюджете независимо от формы собственности и подчиненности организаций, реализующих проекты за счет средств этих займов. Операции отражаются Министерством финансов на основании данных отчетов о состоянии задолженности по внешним государственным займам и внешним займам, привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь.

Согласно документу, суммы предоставленных в отчетном месяце средств внешних государственных займов должны соответствовать суммам привлечения в отчетном месяце средств внешних государственных займов, предоставляемых пользователям внешних займов.

Постановление вступило в силу 25 января 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2023
валюта курс
EUR 2.8580
USD 2.6271
RUB 3.8160
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8589 +0.0358
USD 2.6271 +0.0019
RUB 3.8160 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8600 2.8650
USD 2.6370 2.6420
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.0870
EUR/RUB 74.7000 100.0000
USD/RUB 69.0000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте