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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВНЕШНИХ ГОСЗАЙМОВ

14:12 26.01.2023 Постановлением Министерства финансов № 4 от 16 января 2023 г. утвержден порядок отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов. Как сообщает Национальный правовой портал, операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в республиканском бюджете независимо от формы собственности и подчиненности организаций, реализующих проекты за счет средств этих займов. Операции отражаются Министерством финансов на основании данных отчетов о состоянии задолженности по внешним государственным займам и внешним займам, привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь. Согласно документу, суммы предоставленных в отчетном месяце средств внешних государственных займов должны соответствовать суммам привлечения в отчетном месяце средств внешних государственных займов, предоставляемых пользователям внешних займов. Постановление вступило в силу 25 января 2023 г.