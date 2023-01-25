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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ВНЕШНИХ ГОСЗАЙМОВ
14:12 26.01.2023
Постановлением Министерства финансов № 4 от 16 января 2023 г. утвержден порядок отражения в республиканском бюджете предоставления средств внешних государственных займов.
Как сообщает Национальный правовой портал, операции по предоставлению средств внешних государственных займов отражаются в республиканском бюджете независимо от формы собственности и подчиненности организаций, реализующих проекты за счет средств этих займов. Операции отражаются Министерством финансов на основании данных отчетов о состоянии задолженности по внешним государственным займам и внешним займам, привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь.
Согласно документу, суммы предоставленных в отчетном месяце средств внешних государственных займов должны соответствовать суммам привлечения в отчетном месяце средств внешних государственных займов, предоставляемых пользователям внешних займов.
Постановление вступило в силу 25 января 2023 г.
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