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МИНФИН ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕСТФОНДОВ


12:48 26.01.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, которым корректируется ведомственное постановление № 38 от 25 мая 2018 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект документа разработан в целях совершенствования условий функционирования инвестиционных фондов, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг с учетом правоприменительной практики.

Постановление направлено на расширение инвестиционных возможностей:

инвестиционных фондов за счет включения цифровых знаков (токенов) в состав финансовых активов, в которые могут инвестироваться денежные средства инвестиционных фондов;

профессиональных участников рынка ценных бумаг за счет предоставления возможности осуществления операций с финансовыми инструментами срочных сделок, базисными активами которых являются белорусские рубли, иностранная валюта, процентные ставки, драгоценные металлы и иные финансовые инструменты срочных сделок;а также с токенами;

фондовых бирж за счет предоставления возможности осуществления инвестиционных операций с ценными бумагами, не ограниченными моделью приобретения ценных бумаг с целью их удержания до погашения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 22 декабря 2022 г. по 5 января 2023 г.

Как сообщили в министерстве, в период проведения обсуждения проекта на адрес электронной почты поступило 1 замечание, касающееся правильности указания структурного элемента Инструкции о требованиях по осуществлению операций с финансовыми инструментами срочных сделок, утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь № 288 от 20 июля 2017 г., ссылка на который предусмотрена проектом постановления.

Указанное замечание будет учтено.
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