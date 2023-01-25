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МИНФИН ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕСТФОНДОВ
12:48 26.01.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, которым корректируется ведомственное постановление № 38 от 25 мая 2018 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект документа разработан в целях совершенствования условий функционирования инвестиционных фондов, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг с учетом правоприменительной практики.
Постановление направлено на расширение инвестиционных возможностей:
инвестиционных фондов за счет включения цифровых знаков (токенов) в состав финансовых активов, в которые могут инвестироваться денежные средства инвестиционных фондов;
профессиональных участников рынка ценных бумаг за счет предоставления возможности осуществления операций с финансовыми инструментами срочных сделок, базисными активами которых являются белорусские рубли, иностранная валюта, процентные ставки, драгоценные металлы и иные финансовые инструменты срочных сделок;а также с токенами;
фондовых бирж за счет предоставления возможности осуществления инвестиционных операций с ценными бумагами, не ограниченными моделью приобретения ценных бумаг с целью их удержания до погашения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 22 декабря 2022 г. по 5 января 2023 г.
Как сообщили в министерстве, в период проведения обсуждения проекта на адрес электронной почты поступило 1 замечание, касающееся правильности указания структурного элемента Инструкции о требованиях по осуществлению операций с финансовыми инструментами срочных сделок, утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Беларусь № 288 от 20 июля 2017 г., ссылка на который предусмотрена проектом постановления.
Указанное замечание будет учтено.
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