Постановлением Совета министров от 24 января 2023 г. № 57 утвержден план подготовки (участия в подготовке) законодательных актов республиканскими органами государственного управления в 2023 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, в план вошли 32 законопроекта в различных сферах.

Так, документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений и дополнений в ряд кодексов Республики Беларусь: Налоговый, Уголовно-исполнительный, Уголовно-процессуальный. Совершенствование норм кодексов будет осуществляться с учетом практики их применения.

Планируется подготовка законопроектов о внесении изменений в законы «О государственных наградах Республики Беларусь», «Об основах административных процедур», «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», «О кредитных историях», «О ветеринарной деятельности», «О железнодорожном транспорте», «Об обращении с отходами» и др.

Постановление определяет подготовку законопроектов «О потребительском кредите (микрозайме)», «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации», «О независимой оценке и сертификации квалификаций», «Об обращении с генетическими ресурсами» и др.

Планом предусмотрена также подготовка концепций Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении, Экологического кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «Об аквакультуре».

Кроме того, запланирована подготовка 4 указов Главы государства, которыми, в частности, предусмотрена корректировка правовых актов по вопросам предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) помощи, деятельности садоводческих товариществ, проведения рекламных игр в Беларуси.

Республиканским органам госуправления поручено обеспечить:

своевременную и качественную подготовку предусмотренных планом законопроектов (концепций законопроектов);

согласование их с заинтересованными и представление в Правительство в установленные сроки;

участие своих работников в подготовке законопроектов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.