Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, для удобства правоприменения закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» излагается в новой редакции. Изменяется его структура, позволяющая последовательно изложить вопросы соответствующего правового регулирования.

С учетом направлений социально-экономического развития страны принципы и направления государственной политики в области охраны окружающей среды дополняются такими положениями как: экономическая оценка экосистемных услуг; стимулирование применения наилучших доступных технических методов, ресурсосберегающих технологий и практик, перехода к «зеленой», низкоуглеродной экономике; экономическое стимулирование низкоуглеродной экономики; ограничение при производстве продукции применения веществ и материалов, для которых в дальнейшем отсутствует возможность их использования в качестве вторичного сырья.

В целях сохранения устойчивого функционирования экологических систем вводится принцип экосистемного подхода, который позволит комплексно обеспечивать решение вопросов охраны окружающей среды.

Проектом закона определяются направления развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь с целью устойчивого развития. Внедрение инструментов поддержки «зеленой» экономики, создание условий для формирования экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) ориентировано на максимальную замену использования невозобновляемых природных ресурсов возобновляемыми, ресурсо- и энергосбережение, минимизацию образования и полноту использования отходов. Их внедрение позволит снизить нагрузки на окружающую среду.

Также уточняются экономические механизмы охраны окружающей среды в части установления мер экономического стимулирования в области охраны окружающей среды, включая применение наилучших доступных технических методов, ресурсосберегающих технологий и практик, «зеленых» закупок.

Принятие проекта закона будет способствовать обеспечению экологически благоприятных условий для жизнедеятельности общества на основе максимально возможного сохранения экологических систем, предотвращения и снижения вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, сбалансированного использования природно-ресурсного потенциала страны.