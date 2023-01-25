Совет министров 20 января 2023 г. принял постановление № 49 «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2023 год».

Как сообщает Национальный правовой портал, облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено, в том числе:

обеспечить выполнение заданий на 2023 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в установленных объемах (всего 4300 тыс. кв. метров в год);

создать задел под программу жилищного строительства на 2024 год;

принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с государственной поддержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Кроме того, им необходимо оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения для использования в индивидуальном жилищном строительстве, создания системы услуг по строительству индивидуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами.

Также облисполкомам, Минскому горисполкому и министерствам финансов и энергетики предписано обеспечить своевременное ежемесячное финансирование в 2023 году в соответствии с компетенцией и утвержденными графиками строительства (реконструкции):

жилых домов за счет средств республиканского и местных бюджетов;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы индивидуальной жилой застройки, в том числе за счет средств, поступающих в доход соответствующего бюджета, профинансировавшего эти расходы, от возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе на проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку.

По поручению правительства Министерством архитектуры и строительства в двухмесячный срок со дня вступления в силу данного постановления будут утверждены перечни:

многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры);

жилых домов, строительство и финансирование которых в 2023 году осуществляются в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), содержащие объемы и источники финансирования их строительства (республиканский и местные бюджеты), в оговоренных данным постановлением объемах ввода и объемах льготных кредитных ресурсов.

При этом должна быть обеспечена концентрация средств на строительстве жилья для многодетных семей и жилых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2023 году, в первую очередь начатых строительством до 1 января 2023 г.

Также документ устанавливает предельный:

норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 1017 рублей для выдачи ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» льготного кредита по определенным постановлением № 49 основаниям;

показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 1170 рублей, для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с Указом Главы государства от 2 сентября 1996 г. № 346 по объектам, по которым предоставление льготных кредитов начато после 1 января 2023 г.;

норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 1170 рублей для выдачи ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме), расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидий на погашение основного долга по кредиту) многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство в сельских населенных пунктах.

Правовым актом определены в том числе объемы на 2023 год строительства и финансирования:

жилых домов (квартир) для многодетных семей;

жилых помещений социального пользования;

арендного жилья государственного, частного жилищных фондов;

жилых домов (квартир) в городах-спутниках;

арендного жилья для отселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Также определен размер финансирования строительства (реконструкции) жилья (без учета затрат на инфраструктуру) и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки.

Постановление вступает после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.