Постановлением Министерства юстиции № 1 от 11 января 2023 года утверждена новая редакция перечня типовых документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, для 11 видов документов постоянный срок хранения заменен на временный.

В частности, постоянный срок хранения заменен временным для следующих документов:

регламенты, инструкции, правила, положения, методические указания и рекомендации – 10 лет (по месту утверждения);

протоколы собраний коллективов работников – 10 лет;

переписка по основной деятельности – 10 лет;

планы выборочных проверок, отчеты о контрольной деятельности – 10 лет;

документы о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан (докладные записки, анализы, сводки, обзоры и др.) – 10 лет;

документы об организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов, торжеств и др. – 5 лет.

Дополнительно по предложению Национального центра защиты персональных данных в Перечень типовых документов включены документы по защите персональных данных. Так, глава 2 Перечня типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, дополнена следующими документами, связанными с реализацией законодательства о персональных данных, и сроками их хранения:

согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных – 1 год после окончания срока, на который дается согласие;

заявления субъектов персональных данных – 1 год;

уведомления о нарушениях систем защиты персональных данных – 3 года.

Постановление вступило в силу 22 января 2023 г.