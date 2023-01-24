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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ НОВЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ
10:58 25.01.2023
Постановлением Министерства юстиции № 1 от 11 января 2023 года утверждена новая редакция перечня типовых документов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, для 11 видов документов постоянный срок хранения заменен на временный.
В частности, постоянный срок хранения заменен временным для следующих документов:
регламенты, инструкции, правила, положения, методические указания и рекомендации – 10 лет (по месту утверждения);
протоколы собраний коллективов работников – 10 лет;
переписка по основной деятельности – 10 лет;
планы выборочных проверок, отчеты о контрольной деятельности – 10 лет;
документы о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан (докладные записки, анализы, сводки, обзоры и др.) – 10 лет;
документы об организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов, торжеств и др. – 5 лет.
Дополнительно по предложению Национального центра защиты персональных данных в Перечень типовых документов включены документы по защите персональных данных. Так, глава 2 Перечня типовых документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, дополнена следующими документами, связанными с реализацией законодательства о персональных данных, и сроками их хранения:
согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных – 1 год после окончания срока, на который дается согласие;
заявления субъектов персональных данных – 1 год;
уведомления о нарушениях систем защиты персональных данных – 3 года.
Постановление вступило в силу 22 января 2023 г.
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