На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства, которым предусматривается корректировка ряда постановлений Совета министров по вопросам продажи товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения касаются регулирования дистанционной торговли биологически активными добавками, применяемыми для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма, пиротехническими изделиями бытового назначения и ветеринарными средствами.

Проект разработан в целях расширения ассортимента товаров, реализуемых с использованием современных методов продажи, а также для обеспечения равных условий хозяйствования для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь при осуществлении дистанционной торговли.

Он предусматривает внесение изменений в постановления Совета Министров:

от 2 декабря 2004 г. № 1537 «Об утверждении Положения о порядке производства и оборота биологически активных добавок к пище»;

от 15 января 2009 г. № 31 «Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли».

При этом проект постановления не предусматривает:

введение новых или изменение существующих административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

расширение перечней документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административных процедур в отношении субъектов хозяйствования и т.д.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 января по 3 февраля 2023 г.