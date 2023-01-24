Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 62 от 31 октября 2022 г. выпуск 1 ЕКСД дополняется 5 новыми квалификационными характеристиками должностей служащих, относящихся к категории «Специалисты»:

инженер по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне;

налоговый консультант;

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних;

специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных;

эксперт по аккредитации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, введение новых квалификационных характеристик дает право нанимателям вводить в штатное расписание своих организаций новые должности служащих.

При этом если в организации имеются работники, выполняющие только трудовые функции, содержащиеся в новых квалификационных характеристиках, то введение новых квалификационных характеристик обязывает нанимателя ввести в штатное расписание новые должности служащих.

Каждая квалификационная характеристика содержит: должностные обязанности, что должен знать работник, а также предъявляемые квалификационные требования для занятия соответствующей должности служащего и присвоения квалификационных категорий (при их наличии).

Должностные обязанности устанавливают только основные, наиболее характерные для конкретной должности служащего трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или частично служащему, занимающему данную должность служащего.

Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте определяется нанимателем.

В случае, когда работник выполняет трудовые функции, содержащиеся в новых квалификационных характеристиках, в рамках работы по иной должности служащего, но нанимателем принято решение о введении новой должности служащего правовыедействия нанимателябудут заключаться в следующем:

если у работника не изменяется трудовая функция, тоимеет место приведение в соответствие с законодательством трудового договора (контракта), локальных правовых актов.

В случае изменения законодательства о труде условия трудового договора должны быть приведены в соответствие с законодательством о труде (статья 19 ТК).

В данном случае нанимателю следует издать приказ о приведении в соответствии с законодательством о труде наименования должности служащего, привести в соответствие с законодательством локальные правовые акты (штатное расписание, положение об оплате труда и т.д.), трудовой договор (контракт) с работником, заключив дополнительное соглашение, внести соответствующую запись в трудовую книжку в части изменения наименования должности служащего;

если у работника изменяется трудовая функция по сравнению с новой должностью служащего, то такие изменения следует рассматривать как перевод (статья 30 ТК).

Перевод допускается только с письменного согласия работника (часть вторая статьи 30 ТК).

При переводе на другую постоянную работу у того же нанимателя с работником заключается трудовой договор с соблюдением требований статей 18 и 19 ТК, а в трудовой книжке производится соответствующая запись.

Базовое наименование должности служащего «Специалист» применяется в случаях, когда содержание должностных обязанностей работника не предусмотрено в других квалификационных характеристиках.

Отказ работника от перевода на другую должность служащего следует рассматривать как сокращение численности или штата работников (пункт 1 статьи 42 ТК) с соблюдением порядка и условий, установленных статьей 43 ТК, а также учитывать гарантии для отдельных категорий работников при увольнении по инициативе нанимателя (часть третья статьи 268 ТК, часть вторая статьи 339 ТК, статья 240 ТК,часть пятая статьи 62 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе»).

При переводе работника на другую должность служащего (статья 30 ТК) либо изменении наименования должности служащего в случае приведения ее в соответствие с законодательством (статья 19 ТК) квалификационные категории не сохраняются.

Рассмотрение вопроса о присвоении квалификационной категории производится применительно к занимаемой должности служащего.

Коды должностей служащих для сдачи форм персонифицированного учета:

инженер по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне – 2149-069;

налоговый консультант – 2411-007;

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних – 3341-022;

специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных – 2422-018;

эксперт по аккредитации – 2422-019.

Постановление вступило в силу 19 января 2023 года.