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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГОСКОМИМУЩЕСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАСПОРТА НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА


12:30 24.01.2023

Постановлением Государственного комитета по имуществу № 2 от 6 января 2023 г. утверждена Инструкция о порядке изготовления паспорта неиспользуемого объекта.

Как сообщает Национальный правовой портал, паспорт изготавливает территориальная организация по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по месту нахождения неиспользуемого имущества. Работа ведется на основании договора подряда, заключенного с продавцом государственного имущества или имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, либо с государственным органом или организацией, осуществляющими передачу государственного имущества.

Работы по изготовлению паспорта оплачивает продавец (передающая сторона), если иное не установлено законодательством.

Паспорт изготавливается по результатам обследования фактического состояния неиспользуемого имущества, его составных элементов и принадлежностей в натуре.

Перечисленные работы производятся посредством визуального осмотра с обязательным фотографированием, а также проведения необходимых измерений инструментами и приборами, обеспечивающими точность измерения не ниже 0,01 м. При этом измерению подлежат только наружные контуры объектов.

Результаты обследования фактического состояния неиспользуемого имущества вносятся в абрис и указываются с точностью до 0,01 м.

Паспорт изготавливается на бумажном носителе информации по установленной форме в двух экземплярах: один выдается продавцу (передающей стороне), другой хранится в территориальной организации.

Если требуется внесение изменений в паспорт и исправление ошибок, то составляется новый паспорт неиспользуемого объекта.

Постановление вступает в силу с 22 марта 2023 г.
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