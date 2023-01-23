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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД


10:59 24.01.2023

С 1 марта текущего года вступают в силу экологические нормы и правила эконип 17.06.06-005-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду».

Как сообщает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, экоНиП 17.06.06-005-2022 устанавливают требования по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации очистных сооружений механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод, в том числе по эффективности удаления загрязняющих веществ в составе сточных вод в процессе их очистки, а также сооружений обработки осадков сточных вод.

Указанные экологические нормы и правила являются обязательными для соблюдения юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с эксплуатацией очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду.

Одновременно Минприроды напоминает, что в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь сброс всех видов сточных вод с использованием рельефа местности (оврагов, карьеров, балок и иных подобных выемок в грунте), а также на избыточно увлажненные территории (болота) не допускается. Сброс сточных вод в окружающую среду осуществляется в установленные приемники сточных вод через систему канализации с предварительной очисткой (обработкой) сточных вод.
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