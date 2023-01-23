|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗМЕНЕН В БЕЛАРУСИ
09:43 24.01.2023
Постановлением Совета министров№ 53 от 21 января 2023 г. скорректировано постановление правительства от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, уточняется, что навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке:
при ввозе в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе;
при перемещении автомобильным транспортом помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита товаров (грузов) повышенной опасности, указанных в приложении А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (таблицы 1.10.3.1.2 и 1.10.3.1.3).
Согласно действующему законодательству, в настоящее время навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе.
Скорректирован также перечень товаров, на перевозку которых эти требования не распространяются. К ним теперь отнесены:
товары, перевозимые в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территории Латвии, Литвы и Польши;
тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, проезд которых осуществляется при наличии специального разрешения;
живые животные и яйца инкубационные;
международные почтовые отправления;
иностранная безвозмездная помощь, помещаемая под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган Республики Беларусь;
товары для личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже, включая транспортные средства для личного пользования, следующие своим ходом;
товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь через белорусско-российский участок Государственной границы Республики Беларусь.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
Курсы в банках
на 24.01.2023
Конвертация в банках
на 24.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте