Постановлением Совета министров№ 53 от 21 января 2023 г. скорректировано постановление правительства от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, уточняется, что навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке:

при ввозе в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе;

при перемещении автомобильным транспортом помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита товаров (грузов) повышенной опасности, указанных в приложении А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (таблицы 1.10.3.1.2 и 1.10.3.1.3).

Согласно действующему законодательству, в настоящее время навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе.

Скорректирован также перечень товаров, на перевозку которых эти требования не распространяются. К ним теперь отнесены:

товары, перевозимые в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территории Латвии, Литвы и Польши;

тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, проезд которых осуществляется при наличии специального разрешения;

живые животные и яйца инкубационные;

международные почтовые отправления;

иностранная безвозмездная помощь, помещаемая под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган Республики Беларусь;

товары для личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже, включая транспортные средства для личного пользования, следующие своим ходом;

товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь через белорусско-российский участок Государственной границы Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.