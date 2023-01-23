ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗМЕНЕН В БЕЛАРУСИ


09:43 24.01.2023

Постановлением Совета министров№ 53 от 21 января 2023 г. скорректировано постановление правительства от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, уточняется, что навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке:

при ввозе в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе;

при перемещении автомобильным транспортом помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита товаров (грузов) повышенной опасности, указанных в приложении А к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (таблицы 1.10.3.1.2 и 1.10.3.1.3).

Согласно действующему законодательству, в настоящее время навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе.

Скорректирован также перечень товаров, на перевозку которых эти требования не распространяются. К ним теперь отнесены:

товары, перевозимые в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территории Латвии, Литвы и Польши;

тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, проезд которых осуществляется при наличии специального разрешения;

живые животные и яйца инкубационные;

международные почтовые отправления;

иностранная безвозмездная помощь, помещаемая под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган Республики Беларусь;

товары для личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже, включая транспортные средства для личного пользования, следующие своим ходом;

товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь через белорусско-российский участок Государственной границы Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2023
валюта курс
EUR 2.8678
USD 2.6278
RUB 3.8291
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8587 +0.009
USD 2.6278 -0.003
RUB 3.8291 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8250 2.8500
USD 2.6250 2.6350
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 24.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0870
EUR/RUB 74.0000 99.8000
USD/RUB 68.5000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте